Talento e passione in scena: tre eventi di successo a Palazzo Roverizio con gli alunni di Pianoforte e il Coro “Coccole d’Armonia, dello Studio Sanremo Musica 2000

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima parte dei saggi dello 'Studio Sanremo Musica 2000', diretto dalla Prof. Erica Martini, con tre eventi che hanno animato le sale di Palazzo Roverizio e conquistato il cuore del pubblico. Protagonisti indiscussi sono stati gli alunni della classe di Pianoforte e del Coro dello studio, che con dedizione, talento e passione hanno regalato al pubblico momenti di rara intensità artistica.

I concerti, diversi per programma ma uniti da un filo conduttore di energia e coinvolgimento, hanno saputo mostrare il frutto di un più o meno lungo percorso di studio e crescita musicale. Ogni esibizione ha messo in luce non solo le competenze tecniche degli allievi, ma anche la loro capacità di comunicare emozioni autentiche attraverso la musica.

L’atmosfera raccolta di Palazzo Roverizio ha esaltato l’eleganza delle esecuzioni pianistiche e la potenza corale delle voci, contribuendo a rendere ogni evento un piccolo gioiello.

Il pubblico, attento e partecipe, ha risposto con applausi calorosi e sentiti, dimostrando un forte apprezzamento per l’impegno e il talento di questi giovani musicisti.

Con la chiusura di questa prima parte della stagione, si guarda ora ai prossimi appuntamenti previsti per ottobre, con l’augurio di ritrovare lo stesso entusiasmo e magari anche nuovi ascoltatori pronti a lasciarsi trasportare dalla magia della musica.