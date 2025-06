Successo per "Bordigiocando…Senza Frontiere": ottima riuscita della 1° edizione (foto)

Il CSI ( Centro Sportivo Italiano) Comitato Imperia –Sanremo, esprime piena soddisfazione per l’ottima riuscita della 1° edizione della manifestazione "Bordigiocando…Senza Frontiere," che si è tenuta domenica 15 giugno 2025, presso la struttura polisportiva comunale “E. Biancheri” di Via Diaz a Bordighera.

L’evento è stato organizzato dal CSI Imperia-Sanremo con il patrocinio e contributo della città di Bordighera, in particolare con l’Assessorato allo Sport, guidato dall’Assessore Avv.to Marzia Baldassarre la quale ha sposato e condiviso da subito l’iniziativa.

Importante contributo è stato fornito anche da “ A Cumpagnia d’a Parmura”, che con il loro prezioso lavoro di artigianato con le foglie di palma, hanno realizzato le “rose d’oro” utilizzate per il gioco finale della caccia al tesoro.

Ecco i numeri della manifestazione.

185 i partecipanti iscritti che sono andati a costituire le 8 squadre ognuna distinta da un colore diverso, identificate con una bandana personalizzata:

squadra bianca;

squadra gialla;

squadra arancione;

squadra rossa;

squadra verde;

squadra blu;

squadra rosa;

squadra nero-viola.

Hanno aderito alla manifestazione n.7 Associazioni, più un gruppo “ civile” di ragazzi amici tra loro.

Le associazioni di Bordighera partecipanti sono state:

Asd Bordighera nuoto

Bordivolley

Ciclistica Bordighera

Asd Vittoria

Life Revolution.

Inoltre vi è stata l’adesione anche dell’associazione di Vallecrosia ' Non solo sport'. della 'Matuziana' di Sanremo e di un gruppo “civile" di ragazzi amici tra loro che si sono aggregati benissimo.

Al termine dei giochi, al mattino quelli di terra ed al pomeriggio quelli in acqua e della caccia alle rose d’oro, la classifica fin ale delle squadre è stata:

1° posto squadra Nera/Viola;

2° posto squadra Verde

3° posto squadra Blu.

E’ stata inoltre consegnata la medaglia di partecipazione a tutti gli atleti presenti.

Il CSI Imperia - Sanremo vuole ringraziare tutti i volontari che hanno messo a disposizione le loro forze e il loro tempo. Ringraziano il gestore del bar del palazzetto per l’ottimo servizio offerto durante tutta la giornata e la Croce Azzurra di Vallecrosia per l’assistenza medica prestata.

Il CSI Imperia – Sanremo è già pronto per organizzare la prossima edizione e per fare ancora meglio e con numeri superiori, forti anche del fatto che la manifestazione" Bordigiocando…Senza Frontiere," è entrata a fare parte a pieno titolo tra le iniziative del progetto Bordighera Sport Hub, come dichiarato dall’Assessore allo Sport , Baldassarre.





CSI IMPERIA-SANREMO