Sanremo, sabato 21 giugno la serata di gala “Charity” organizzata dall’Unuci

Il Comune di Sanremo aderisce alla serata di gala “Charity” organizzata dall’Unuci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, in programma sabato 21 giugno al Grand Hotel & Des Anglais.

Parte della quota di partecipazione sarà destinata a due progetti: un intervento conservativo del Monumento del Sacrario nel Cimitero Monumentale della Foce e l’invio di abbigliamento invernale alle popolazioni di villaggi nepalesi in alta quota.

L’iniziativa ha ricevuto, oltre a quello del Comune di Sanremo, il patrocinio del Consolato Onorario Francese di Imperia.

La serata si svolgerà in concomitanza con la giornata della musica. Per questo è stata organizzata il giorno successivo, domenica 22 giugno alle 10, una visita guidata gratuita al Cimitero Monumentale curata da Marco Macchi. “I partecipanti saranno coinvolti in un vero viaggio nel mondo degli artisti e dei musicisti, con un percorso che partirà dalla Foce, proseguirà lungo la passeggiata dell'Imperatrice e gli esterni della Chiesa Russa, terminando con la visita alla sede del Tenco”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.