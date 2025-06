Energia rinnovabile: nasce 'Cernova', la comunità energetica di Ospedaletti e Vallebona

Una consistente partecipazione di cittadini e di amministratori condominiali, ha preso parte alla riunione indetta dall'amministrazione pubblica di Ospedaletti riguardo la sottoscrizione e l'avvio della CER – Comunità Energetica Rinnovabile, in collaborazione con il Comune di Vallebona.

L'incontro che si è tenuto nella tarda mattinata odierna preso il centro polivalente La Piccola in via Cavalieri di Malta, è stato molto apprezzato per i chiarimenti e le necessarie precisazioni richieste dalle persone interessate a far parte della Comunità energetica, chiamata 'Cernova' (Comunità Energetica Rinnovabile Ospedaletti Vallebona).

A presentare il progetto e spiegare come entrare a farne parte erano presenti: Daniele Cimiotti Sindaco di Ospedaletti, Alessandro Lantero Sindaco di Vallebona, Manuel Spinelli Assessore all'Ambiente e all'Efficientamento energetico di Ospedaletti, l'ingegner Paolo Magna progettista degli impianti fotovoltaici della scuola di Via Marconi, l'ingegner Silvia Moggia in rappresentanza di IRE (Infrastrutture Recupero Edilizio Energia) Liguria, l'ingegner Barbara Bonvini e il professor Stefano Bracco entrambi dell'Università di Genova. Presente anche il Segretario Generale del Comune di Ospedaletti Marcello Prata. Tra il pubblico anche Fabiano Boeri, ex assessore alla Programmazione Energetica, ringraziato pubblicamente per aver avviato per primo l'iter e la progettualità della CER a Ospedaletti.

Altre riunioni pubbliche si terranno sia ad Ospedaletti che a Vallebona entro la data di scadenza per iscriversi alla Cernova, scadenza fissata per il prossimo 30 novembre.

Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Patrimonio del Comune di Ospedaletti (Dott. Andrea Bonfà).