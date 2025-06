Bordighera: da domenica prossima ai giardini Monet scatta l'ottava mostra dell'Accademia Balbo in un palcoscenico a cielo aperto

Dal 22 giugno al 5 luglio, i suggestivi Giardini Monet di Bordighera si trasformano ancora una volta in un palcoscenico d'arte a cielo aperto, ospitando l'ottava edizione della mostra organizzata dall'Accademia Balbo. Come ogni anno, l'evento promette di incantare visitatori e appassionati con un'ampia selezione di opere e iniziative culturali. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23, offrendo un'esperienza immersiva nell'arte in un'atmosfera serena e suggestiva. Il vernissage si terrà domenica prossima alle 18 in via Lamboglia 3, a Bordighera, nei pressi dell'Accademia Balbo.

Quest'anno, la mostra vedrà la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali, che esporranno le loro creazioni nel cuore verde dei Giardini Monet. Ma le novità non finiscono qui: nelle sale dell'Accademia Balbo sarà allestita una sezione interamente dedicata alla fotografia d'arte, ampliando ulteriormente l'offerta culturale dell'evento. Per arricchire l'esperienza dei visitatori, nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi, pensati per coinvolgere il pubblico in modo attivo e stimolante.

Carol Invernici, la Presidentessa dell'Accademia Balbo ha espresso con queste parole il significato di questa ottava edizione: "Per l'ottava edizione della mostra nei Giardini Monet il messaggio è globale: ci riporta al rapporto tra umanità e natura, tra identità personale dell'artista e ritualità collettiva, tra racconto di sé e condivisione con l'altro. Immagini, dipinti, sculture, installazioni, atmosfere. Testimonianze che trasmettono il significato più profondo dell'arte, semi gettati dagli artisti per i visitatori come dono in un luogo dell'arte a portata di mano: il giardino. L'arte ha bisogno di tempo per realizzarsi, ha bisogno di molti interpreti per dare un senso sociale, politico. Questo è il racconto della manifestazione."