Grande festa per la FIPSAS Imperia: premiati gli atleti vincitori di titoli mondiali, italiani e provinciali

Una serata di emozioni, riconoscimenti e orgoglio sportivo quella andata in scena ieri sera durante la tradizionale cena sociale della FIPSAS di Imperia, svoltasi presso il suggestivo Ristorante Rio del Mulino a Rocchetta Nervina. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti, dirigenti, tecnici e autorità locali, riuniti per celebrare un anno straordinario per la pesca sportiva e le attività subacquee del territorio.



Momento centrale della serata è stata la premiazione degli atleti che si sono distinti nelle stagioni 2023 e 2024, conquistando titoli mondiali, nazionali e provinciali. Un’occasione per riconoscere l’impegno, la passione e i risultati di un movimento sportivo che continua a rappresentare un’eccellenza nel panorama italiano e internazionale.



A fare gli onori di casa è stato Enzo Martino, presidente provinciale della FIPSAS, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli atleti, agli allenatori, ai volontari e alle società affiliate per il lavoro svolto: “Questa serata celebra non solo i risultati, ma la passione e la dedizione che ogni atleta mette nella propria disciplina. Siamo orgogliosi di voi e del lavoro fatto in questi anni”.



Alla serata hanno preso parte anche importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, e l’Assessore Regionale Marco Scajola, che nel suo intervento ha sottolineato il valore culturale e sociale della pesca sportiva: “La pesca sportiva rappresenta un valore del nostro territorio, una tradizione che tutti insieme dobbiamo tutelare e valorizzare. Uomini e donne che amano il mare e lo rispettano con passione. Regione Liguria è al fianco di queste associazioni che operano con serietà, rispetto dell’ambiente e grande capacità di aggregare le persone. Mi ha fatto inoltre piacere consegnare una targa, a nome del presidente Marco Bucci, al presidente Enzo Martino per il grande impegno con il quale coordina la FIPSAS Provinciale”.



Una serata intensa, che ha saputo unire celebrazione sportiva e spirito di comunità, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono la FIPSAS: rispetto, passione e amore per la natura. Un appuntamento che ha rafforzato il legame tra sport, territorio e istituzioni, e che ha reso merito a chi, con dedizione quotidiana, fa crescere una realtà sportiva tanto amata quanto importante.