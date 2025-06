Bordighera: 45enne cade con la bicicletta a Montenero, trasportato in elicottero al Santa Corona (Foto)

Un uomo di 45 anni è stato trasportato, questa mattina poco dopo le 10, in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure dopo una caduta con la bicicletta.

Il 45enne è caduto in una zona impervia sopra Bordighera, in località Montenero. Ha riportato un lieve trauma al fianco ed alcune ferite.

Vista la zona difficile da raggiungere il personale medico del 118 ha disposto l’arrivo dell’elicottero ‘Grifo’ per il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.