Ventimiglia: attivisti italiani e francesi si sono radunati a Ponte San Ludovico per il decimo anniversario della 'Giornata mondiale del rifugiato' (Foto)

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, un gruppo di attivisti si è ritrovato alla frontiera di Ponte San Ludovico, un luogo simbolico che rappresenta le sfide e le speranze di chi cerca un nuovo inizio lontano dalla guerra, dalla persecuzione o da altre gravi difficoltà.

L’evento si è svolto sull’installazione ‘Terzo Paradiso’ di Michelangelo Pistoletto, un’opera d’arte che invita alla riflessione sul dialogo tra le diversità e sulla necessità di un mondo più giusto e solidale. Qui, i partecipanti hanno voluto lanciare un forte messaggio di sostegno ai diritti umani di tutte le persone che affrontano pericoli, insidie e, purtroppo, anche la morte nel tentativo di trovare un rifugio sicuro.

La giornata ha visto la partecipazione di attivisti, associazioni italiane e francesi, uniti dall’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di promuovere un’azione concreta per la tutela dei diritti dei rifugiati. La scelta di questa location simbolica ha voluto sottolineare l’importanza di non dimenticare mai le difficoltà di chi si trova ai confini, spesso in condizioni precarie e senza garanzie.

Organizzata da Amnesty Italia Circoscrizione Liguria e della provincia di Imperia, insieme ad Amnesty France Alpes Maritimes, questa iniziativa si inserisce in un contesto globale di impegno e solidarietà. È un richiamo a tutti noi affinché si continui a lottare per un mondo in cui i diritti umani siano rispettati e difesi, senza distinzioni di nazionalità o provenienza.

La Giornata Mondiale del Rifugiato rappresenta un’occasione importante per riflettere sul valore della solidarietà e dell’accoglienza. Oggi, più che mai, è fondamentale ricordare che la dignità di ogni persona deve essere sempre al centro delle nostre azioni.