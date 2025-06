Assessore regionale Luca Lombardi a Ceriana per l'ufficializzazione di 'Borgo più bello d'Italia'

L'assessore regionale al Turismo e Marketing Territoriale Luca Lombardi ha presenziato oggi a Ceriana alla consegna della bandiera dei ''Borghi più belli d’Italia', riconoscimento che sancisce l’ingresso del paese dell'imperiese nel prestigioso circuito nazionale.

“Con l'ingresso di Ceriana, in Liguria sono ben 28 i borghi ufficialmente riconosciuti dall'associazione: la nostra regione si conferma al quarto posto a livello nazionale dopo Toscana, Umbria e Marche e tra le prime tra quelle costiere. Un risultato straordinario che racconta la forza della sua identità, la cura dei piccoli centri e l’impegno per un turismo di qualità, sostenibile. Faccio i complimenti all'amministrazione e a tutti gli abitanti di Ceriana per il loro bellissimo borgo premiato per la sua storia, per la sua cultura e per il suo ottimo stato di conservazione: un vero gioiellino da visitare e scoprire”, ha dichiarato l'assessore regionale Luca Lombardi.

Alla cerimonia, che ha visto la consegna della bandiera da parte del direttore dei 'Borghi più belli d'Italia' Rocco Corsetti al sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia, erano presenti anche il senatore Gianni Berrino, il Consigliere regionale Chiara Cerri e molti sindaci del comprensorio.