Palazzo Roverizio si accende di Note: due serate magiche con 'Sanremo Musica 2000'

Un fine settimana all’insegna della musica e del talento giovanile: lo Studio Sanremo Musica 2000 presenta due eventi speciali: ‘Sparkling Notes’, concerto pianistico di musica classica, e ‘Chi ama sogna … Chi sogna resiste’, concerto del coro di voci bianche Coccole d’Armonia che promettono d’incantare il pubblico.



Questa sera, protagonisti saranno gli alunni della classe di pianoforte, che si esibiranno in un concerto solistico ricco di sfumature ed emozioni. Un’occasione per ascoltare giovani talenti all’opera, frutto di studio, passione e dedizione. Domani sera, invece, i pianisti torneranno sul palco in apertura del concerto canoro,una formazione corale che da anni conquista grandi e piccini con la sua dolcezza e armonia.



Il salone di Palazzo Roverizio si trasformerà per l’occasione in un piccolo teatro di note ed emozioni. Un’iniziativa che conferma l’impegno della prof.Erica Martini dello Studio Sanremo Musica 2000 nella valorizzazione dell’educazione musicale e nell’offerta di esperienze artistiche autentiche e formative. Un weekend ricco di musica, dunque, che unisce generazioni, emozioni e tanta passione. Il sipario si alza: la musica è pronta a parlare.