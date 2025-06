Sabato prossimo a Taggia il secondo appuntamento con la 'Staffetta BLU per l'Autismo' all'eremo della Maddalena

E’ partita a maggio la quarta edizione della 'Staffetta BLU per l’Autismo', un progetto interregionale promosso da ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) che favorisce la mobilità dolce e l’escursionismo come forma di dialogo fertile con le Comunità dei territori coinvolti. Angsaimperia Aps, nella nostra Provincia ha organizzato tre tappe della staffetta: la prima si è svolta sabato 10 maggio da Camporosso a Dolceacqua con la partecipazione di circa 40 persone e una quindicina di ragazzi.

La seconda e più importante tappa verrà organizzata sabato prossimo dalla località Albareto all’eremo della Maddalena e vedrà coinvolte più di 100 persone con l’intervento della Compagnia di Santa Maria Maddalena nel Bosco, dei fuoristrada del Club 4x4 Alpimarittime di Imperia e l’associazione nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Imperia. Le prenotazioni, al costo di 10 euro a partecipante si chiudono oggi telefonando al 3473747441 (comprende maglietta, cappellino e pranzo alla Maddalena). Filo conduttore dell’edizione 2025 sarà il 'Cantico delle Creature' di San Francesco, Patrono d’Italia, di cui ricorre l’8° centenario e che, oltre a ricordarci l’importanza della tutela del creato, porta con sé la forza ed attualità del messaggio francescano di pace, amore per la natura ed inclusione, valori che insieme a quelli del camminare, altro elemento caratterizzante la vita del Santo Patrono d’Italia, sono alla base della Staffetta.

L’esperienza fatta nelle precedenti edizioni ha dimostrato che l’iniziativa avvicina i ragazzi, in modo sicuro e dinamico alla natura, oltre a riscuotere attenzione da parte dei Comuni, della popolazione locale e dei media. La manifestazione lega tutte le regioni con una 'Striscia blu' e rappresenta un momento di socializzazione per i ragazzi, oltre che di mobilitazione e visibilità delle associazioni ANGSA, sia in ambito locale, che nazionale, nel richiamare attenzione sul tema dei disturbi dello spettro autistico. La 'Staffetta BLU' in Liguria vedrà la partecipazione di ragazzi con autismo con altrettanti accompagnatori, provenienti dalla provincia di Imperia.