Bordighera: il Tar accoglie il ricorso della F.lli Gallo, bisognerà rifare l'affidamento del servizio Scuolabus del Comune

Bisognerà rifare tutta la procedura, a Bordighera, per l’affidamento del servizio scuolabus. La ditta Gallo, estromessa dal Comune dopo l’affidamento del gennaio scorso, ha vinto il ricorso al Tar. Palazzo Garnier, infatti, aveva assegnato il servizio alla Riviera Trasporti ma, dopo il pronunciamento del tribunale amministrativo ligure, bisognerà rifare tutto.

Il Comune, nel gennaio scorso, aveva deciso di risolvere il rapporto con la ditta Gallo ed era stato fatto un affidamento diretto per il periodo dal 3 febbraio al 30 giugno per non interrompere il servizio. La ‘Gallo’, però, ha presentato ricorso al Tar che lo ha accolto.

La F.lli Gallo Auto aveva avviato il servizio e, parallelamente si era svolta la verifica dei requisiti, durante la quale il Comune ha rilevato che la ditta risultava sprovvista di autobus con le caratteristiche indicate nell’offerta tecnica. La Società aveva evidenziato che i nuovi mezzi (Euro 6B, da quarantasette più due posti, offerti in sede di gara), sarebbero stati materialmente disponibili nei primi giorni di febbraio e di avere, intanto, svolto il servizio con mezzi Euro 6B da trentadue e trentaquattro posti, regolarmente abilitati, senza aver creato alcun disservizio.