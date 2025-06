Sanremo: voragine da oltre un mese nell'asfalto di strada Solaro, un lettore "Quando verrà sistemata?"

Un nostro lettore, Stefano Benza, ci ha scritto per segnalare nuovamente una voragine in strada Solaro a Sanremo:

“Circa due mesi fa, a causa delle forti piogge, nei pressi dell’hotel Nyala, si è aperta una voragine. Dopo un primo intervento del Comune, le nuove piogge di metà maggio hanno fatto riaprire il dissesto, aggravando ulteriormente la situazione. Da allora, è passato oltre un mese. Il Comune si è limitato a posizionare un semaforo e due transenne, dopodiché è scomparso nel nulla. Nessun intervento concreto, nessun operaio all’orizzonte, nessun rispetto per chi in quelle zone vive ogni giorno. Ora capisco che i cittadini del Solaro e di San Lorenzo siano spesso trattati come residenti di ‘serie B’, ma è inaccettabile che neppure il minimo sindacale venga garantito. Chi percorre quotidianamente quelle strade sa bene che l’asfalto è ridotto a un tracciato da downhill, più adatto a mountain bike che a veicoli a motore. Mi chiedo: quanto ancora dobbiamo aspettare prima che il Comune si attivi per riparare seriamente il danno?”