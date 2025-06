Ospedaletti affida a "Sicurezza e Ambiente" il servizio di pronto intervento post incidente

Il Comune di Ospedaletti ha approvato una nuova convenzione con la società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” per garantire un servizio tempestivo e completo di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e bonifica ambientale in seguito a incidenti. L'accordo prevede anche la rimozione dei veicoli abbandonati. Il servizio, che non comporterà alcun costo per l’amministrazione pubblica o per i cittadini, sarà operativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

La convenzione nasce dall’esigenza di intervenire con rapidità dopo gli incidenti stradali, evitando pericoli per la circolazione, per l’ambiente e per la salute pubblica. L’intervento comprende la pulizia della carreggiata da liquidi inquinanti, residui solidi e materiali potenzialmente pericolosi, oltre alla bonifica dell’area in caso di sversamenti gravi. In caso di incidenti senza un responsabile individuabile, sarà la società stessa a farsi carico dei costi.

Il servizio sarà attivato su chiamata delle forze dell’ordine o della polizia municipale attraverso la centrale operativa di Sicurezza e Ambiente, che coordinerà l’intervento delle squadre attrezzate con mezzi e prodotti specifici, brevettati e a basso impatto ambientale. Gli interventi dovranno avvenire entro 30 minuti di giorno e 45 minuti nelle fasce notturne e festive.

La società si occuperà anche della rimozione di veicoli in stato di abbandono, con trasporto nei centri autorizzati e cancellazione dal PRA. Anche in questo caso, senza alcun onere per il Comune, che delega a SA la gestione completa della procedura.

Infine, Ospedaletti affida in via prioritaria alla società anche il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate – come barriere, segnaletica e pali dell’illuminazione – in caso di incidente. I costi saranno coperti dalle assicurazioni dei veicoli coinvolti, e la società è autorizzata ad agire per conto del Comune per ottenere i risarcimenti dovuti.

L’intesa, ispirata ai principi di efficienza, tempestività e sostenibilità economica, rafforza l’impegno del Comune per la sicurezza stradale e la tutela ambientale, assicurando un servizio moderno, professionale e privo di oneri per la collettività.