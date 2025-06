'Arma... risorgi': da un gruppo social locale una lettera per la rinascita del centro rivierasco con il futuro nuovo ponte

“In questi giorni siamo stati spettatori di critiche e dibattiti, fra opposizioni e giunta comunale sull'abbattimento del ponte, vogliamo dire che ora basta parole”.

Intervengono in questo modo alcuni nostri lettori di Arma di Taggia, aderenti al gruppo Facebook 'Arma risorgi'. “Abbiamo e stiamo ancora soffrendo nel vedere Arma in queste condizioni – proseguono – e, con l'abbattimento del ponte, siamo arrivati all'ennesima fitta al cuore, chi ha negli occhi, nella mente e nel cuore Arma com'era prima, non riesce a sopportare ancora dolore nel vederla ridotta così, per questo siamo arrivati a questa decisione, di porci come ‘Ponte’ fra tutti i cittadini che amano Arma, per fare in modo che l'abbattimento del ponte diventi il tramonto di chi ha ridotto Arma così. E di costruire un nuovo ponte di idee di lavoro, una nuova alba per Arma: dobbiamo essere umili lavoratori nel ricostruire Arma e farla risorgere, come quando era definita la ‘Perla della riviera’. Ricostruiamo Arma, mattone su mattone, pietra su pietra come muratori che costruiscono una casa dalle fondamenta al tetto, così solo tutti insieme possiamo farcela, umilmente e con volontà, dobbiamo costruire un comune dove i cittadini siano al centro del progetto insieme ad Arma, e dove un comune sia al servizio dei cittadini, dove ognuno si sente parte del progetto e utile, noi siamo il comune costruiamo il ponte diamoci questa possibilità , di essere protagonisti del far risorgere Arma”.

“Non possiamo aspettarci che altri abbiano le nostre idee e il nostro amore per Arma, solo chi Ama Arma può farla risorgere, e chi ha trattato Arma in questo modo in questi anni non ama Arma, uniamoci tutti noi cittadini nel costruire un progetto che sia l'alba per la nostra bella cittadina, basta tecnicismi è ora di noi muratori, con sudore e amore e umiltà possiamo farcela, un appello a tutti voi che amate Arma aiutateci a realizzare questo progetto... Arma risorgi”.