Ventimiglia: scomparsa di Renato Sismondini ex dipendente comunale, il cordoglio di Forza Italia

E' morto il Dottor Renato Sismondini, che per tanti anni ha lavorato in Comune a Ventimiglia come ufficiale di Stato Civile. Aveva 92 anni e viveva a Sealza.

Forza Italia Ventimiglia si stringe attorno alla famiglia Sismondini per la perdita di Renato: "Partecipe del profondo dolore per la sua scomparsa, Forza Italia desidera testimoniare alla famiglia la più stretta vicinanza e si unisce alla preghiera cristiana porgendo le più sentite condoglianze. La perdita subita è motivo di dolore e sincera commozione - dichiara la segreteria cittadina - Renato Sismondini, per anni alla guida dell’Ufficio di Stato Civile e dell’Ufficio Leva del comune, si è sempre distinto per l’eleganza e la cordialità, lasciando un ricordo indelebile nelle memoria di moltissimi Ventimigliesi che, magari con ansia, varcavano la soglia di quell’ufficio.”