Sanremo, Luca Catalano domani 11 giugno ore 17.00 ai Martedì Letterari

Domani Mercoledì 11 giugno ore 17.00 nel teatro dell’Opera nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, Luca Catalano originario di Vallecrosia (Im) vive a Nairobi, Africanista ed Operatore Umanitario, illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano'. (Becco giallo editrice). Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace. Ingresso Libero.

Lumumba. Eroe africano, di Luca Catalano e Michele De Sanctis

La biografia a fumetti di Patrice Lumumba, leader dell’indipendenza del Congo, raccontata attraverso lettere, poesie e discorsi pubblici.

Un giorno la storia si esprimerà anche se non sarà la storia insegnata a Bruxelles, a Parigi o alle Nazioni Unite, ma quella insegnata nei paesi liberati dal colonialismo e dai suoi fantocci.”

Il 17 gennaio 1961, in una misera prigione di Lubumbashi, Lumumba sa che sta per essere ucciso per aver condotto il suo popolo a spezzare le sanguinarie catene della colonizzazione belga nel più grande e ricco paese d’Africa, il Congo. Ma gli stessi ideali e valori con cui ha condotto la sua nazione all’indipendenza gli danno la forza per guardare a testa alta i suoi nemici e non rimpiangere nulla, consapevole che la sua vicenda sarà da esempio per tutte le lotte d’indipendenza africane che si scateneranno in quel periodo caotico e ricco di speranza che fu l’inizio degli anni sessanta.

Venerdì 13 giugno ore 18.00 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipa Carlo Sburlati.