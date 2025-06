Ventimiglia: domani apre la mostra "Sestiere Ciassa - 50 anni di Storia" al Centro Culturale Polivalente San Francesco

Apre al pubblico la mostra "Sestiere Ciassa - 50 anni di Storia" che si terrà nel Centro Culturale Polivalente San Francesco, nel Centro Storico di Ventimiglia. Sarà possibile visitare la mostra a partire da giovedì, con appuntamento alle 16 per l’inaugurazione, fino a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Durante il pomeriggio del sabato interverranno alcuni protagonisti della storia passata e presente del Sestiere, che racconteranno e condivideranno ricordi e riflessioni.

L’evento ha lo scopo di festeggiare l'importante traguardo dei cinquant'anni dalla nascita del Sestiere Ciassa, con l’esposizione di foto, video e materiale scenico del passato e presente. Tutta la parte fotografica e videografica è stata curata dalla fotografa Elisa Arsì. Saranno inoltre esposti abiti e accessori, tra cui alcune creazioni realizzate appositamente per la Rievocazione Storica da Isabella Provenzano.

A chiusura di queste quattro giornate, sabato alle 20, in piazza Colletta (San Michele) sempre nel Centro Storico, si terrà la “Cena in Giallo Rosso”, che si svolgerà con le stesse modalità della più celebre cena in bianco. La serata ha lo scopo di festeggiare tutti insieme lo storico traguardo, accompagnati dalla musica di DjNandino alla consolle.