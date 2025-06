Teatro, musica e incontri: a Bordighera torna 'Summer in Winter' (Foto e video)

Teatro, musica e incontri al centro della nuova edizione di Summer in Winter, la rassegna culturale promossa dal comune di Bordighera e dall’associazione Amici di Winter.

Il programma della sesta edizione, che prenderà il via il 12 giugno ai giardini Winter, è stato presentato sabato sera presso l’hotel Piccolo Lido sul lungomare di Bordighera alla presenza del consiglio direttivo dell’associazione Amici di Winter, composto dal presidente Enrico Cenderelli, dal vicepresidente Gian Luca Di Rocco e dai consiglieri Rosemary Collini Bossi, Anna Vigliarolo e Vincenzo Malacarne. "Con Summer in Winter vogliamo mantenere viva la proposta culturale della nostra città e della Riviera anche fuori dai mesi canonici" - dice il presidente Enrico Cenderelli - "La rassegna è il frutto di un lavoro collettivo, della passione e dell’impegno di tanti. Siamo felici di condividere con il pubblico una nuova stagione di idee, incontri e stimoli culturali".

Un'occasione per presentare il progetto e condividere con i presenti i suoi contenuti. "Nata per animare anche i mesi meno battuti dalla programmazione culturale tradizionale, la rassegna Summer in Winter ha saputo conquistare negli anni un pubblico affezionato e curioso grazie a un’offerta variegata e attenta alla qualità: incontri con autori, mostre, musica, teatro, conversazioni tematiche e molto altro ancora, con un’attenzione particolare alla partecipazione attiva e al dialogo con il territorio" - fa sapere Cenderelli.

"Il primo appuntamento sarà giovedì 12 giugno alle 15 con 'Esploratori straordinari'. Teatro-terapia e letture teatrali a cura di Silvia Villa, interverrà, inoltre, la coordinatrice del progetto Anna Vignarolo. Il 13 giugno alle 21, invece, si esibirà Blue's Machine Band, che dal 1987 è una delle migliori band rock-blues del panorama italiano. Sabato 28 giugno alle 21 andrà in scena 'Una kermesse tutta per noi', teatro canzone ideato e scritto da Cristina Castigliola" - svela Cenderelli - "Sabato 12 luglio alle 21 suonerà l'Orchestra da tre soldi, che da vent'anni esegue concerti in Italia e Europa. Sabato 26 luglio alle 21 vi sarà 'Intelligenza originale: io', ideato e interpretato da Irene&Roberta Lepussy. Domenica 10 agosto alle 21 si terrà la conferenza con immagini e audiovisivi a cura della Cumpagnia d'a Parmura: 'Lodovico Winter palme intrecci manufatti'. Infine, sabato 30 agosto alle 21 è previsto 'Andante con brio', scritto da Giorgia Brusco e diretto da Eugenio Ripeti".