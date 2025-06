Santo Stefano al Mare: oltre 60 eventi per un’estate tra musica, cultura e tradizione (Foto)

Un’estate lunga, intensa, partecipata. Il Comune di Santo Stefano al Mare ha presentato ufficialmente il calendario delle manifestazioni estive 2025: più di 60 eventi, pensati per tutte le età, animeranno le tre piazze del paese e coinvolgeranno residenti, turisti e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Un impegno importante da parte dell’Amministrazione, che ha scelto di puntare su un’offerta culturale gratuita e di qualità. “Abbiamo investito 55mila euro (spese complessive) per offrire un programma vario e accessibile a tutti, con manifestazioni gratuite – spiega l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi –. Le rassegne sono pensate per bambini, famiglie e anziani, con un’attenzione particolare alle esigenze di chi vive o visita il nostro territorio. L’obiettivo è quello di animare il paese e allo stesso tempo dare impulso alle attività economiche locali”.

Il calendario prevede diversi filoni tematici: si parte con il ritorno del “Lunedì bimbi”, dedicato ai più piccoli, e con la “Live Summer 2025”, rassegna musicale che porterà a Santo Stefano artisti noti e molto amati. Tra gli appuntamenti più attesi anche la nuova rassegna “Historic Center Live Music”, che valorizzerà il centro storico con concerti di gruppi locali, e il “Festival dei Bar”, in programma ogni mercoledì con eventi live e area pedonale per un’esperienza ancora più coinvolgente.

“Abbiamo la soddisfazione di vedere coinvolti anche gli esercizi commerciali – aggiunge Garibaldi –. Ogni mercoledì i bar del paese proporranno eventi paralleli, e questo è un esempio concreto di sinergia tra pubblico e privato”.

Particolarmente significativa sarà la serata del 22 luglio in Piazza Scovazzi, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, all’interno della rassegna “Musica nei Borghi”, proporrà uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno: “Resta cu’mme”, un omaggio al grande cantautore italiano.

Grande attenzione è stata riservata anche alla Festa Patronale, che quest’anno sarà articolata in tre giornate, con il culmine domenica 3 agosto: Messa solenne, processione e spettacolo pirotecnico sul mare per un evento che affonda le sue radici nel XIII secolo e rappresenta uno dei momenti più identitari per la comunità.

“Organizzare eventi oggi significa parlare a un pubblico molto vario – sottolinea il sindaco Marcello Pallini –. I bambini, le famiglie, gli anziani devono potersi sentire accolti. Quest’anno, anche grazie al completamento di piazza Saffi, possiamo contare su tre bellissime piazze affacciate sul mare. E non è un caso se le manifestazioni tornano a essere partecipate da associazioni e commercianti: è l’espressione della parte più autentica del nostro paese”.

Protagonista anche la Pro Loco, profondamente rinnovata. “La Pro Loco è ritornata in campo con forza – racconta l’Amministrazione –. Sono entrate nuove energie, persone che conoscono e vivono il paese. È tornata anche la partecipazione dei più giovani. I segnali sono positivi, e la risposta agli eventi ne è la dimostrazione”.

Santo Stefano al Mare si prepara così a un’estate all’insegna della condivisione e della bellezza. Un borgo che non si limita a ospitare vacanze, ma costruisce esperienze. Perché qui, tra musica, tradizione e passione, ogni sera può essere speciale.