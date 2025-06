La Francia vieta l'ingresso in porto alla nave di Greenpeace, Arctic Sunrise ferma davanti al porto di Ventimiglia

All'Arctic Sunrise, una nave della flotta internazionale di Greenpeace, viene vietato di entrare nel porto di Nizza e così si ferma a Ventimiglia.

Era in rotta verso la città francese in occasione dell'Ocean Summit, la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, per dire "no all'estrazione mineraria in acque profonde" ma le navi militari francesi le hanno bloccato il passaggio.

Non potendo attraccare in Francia la nave ieri è così giunta nello specchio acqueo davanti al porto di Cala del Forte a Ventimiglia da dove sta tentando di farsi largo verso la sua destinazione. Un'associazione ambientalista locale ha scritto a Greenpeace per fornirgli, in caso di necessità, aiuto e assistenza dal porto della città di confine.