Ventimiglia: iniziativa ambientale, il 21 giugno le associazioni raccoglieranno i mozziconi di sigaretta

Un trionfo del senso civico e umano, l’iniziativa ambientale ‘Raccolta mozziconi sigaretta’, in programma a ventimiglia sabato 21 giugno dalle 9 alle 12, in concomitanza con la Festa del Solstizio d’Estate lungo le spiagge libere del litorale in serata, per poi continuare lunedì 23 con l’evento ‘Gli spiriti non dimenticano’ e per finire sulla Terrazza Forte Annunziata, martedì 24 con ‘Notte di San Giovanni’.

Hanno aderito svariate associazioni e comitati, anche la Spes si è unita con i suoi ragazzi all’ iniziativa, sarà presente anche durante gli eventi serali lungo le spiagge libere e al Forte dell’Annunziata, con i suoi prodotti locali e per raccolta fondi. Umanamente l’organizzazione, per chi parteciperà agli eventi non prevede quote di iscrizione, perfar si che possiate fare la vostra parte destinando un piccolo contributo alla Spes e ai sui ragazzi.

Da oggi sarà possibile ritirare il kit di raccolta mozziconi di sigaretta gratis presso Freway Urban Fashion a Ventimiglia, Via Roma 6.