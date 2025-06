Con la Camera di Commercio Riviere di Liguria giovedì l’incontro gratuito on line 'Verso il Carnet ATA digitale'

La Camera di commercio Riviere di Liguria invita tutti gli operatori interessati a partecipare all’incontro gratuito on line 'Verso il Carnet ATA digitale' gioved' prossimo dalle 14,30 alle 17, organizzato da Unioncamere (Ente garante per l'Italia) per conoscere il funzionamento del sistema e la gestione dell'e-ATA Carnet tramite apposita APP, sviluppata dall’ICC – International Chamber of Commerce e messa a disposizione di tutti i Paesi appartenenti al sistema ATA.

Infatti a seguito dell'avvio di un percorso per il passaggio al Carnet ATA digitale a partire dal 2027, risulta necessario diffondere presso le imprese le modalità di utilizzo dello strumento digitale. L'Amministrazione doganale italiana ha previsto per l’anno 2025 una fase di sperimentazione dell’e-ATA Carnet, per la cui attuazione è stato richiesto il supporto di Unioncamere e delle Camere di Commercio. Inoltre verranno illustrate la piattaforma e le procedure informatiche previste all’atto della presentazione in dogana del carnet digitale.

Programma e link per partecipare anche nella pagina del sito camerale.