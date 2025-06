Sanremo: aperte le iscrizioni al 'Gambaturana Pulcini 2025', torneo organizzato dall'Us Acli di Poggio

Si sono aperte da pochi giorni le iscrizioni al 'Gambaturana Pulcini 2025', prima manifestazione estiva della Us Acli Poggio 2018, torneo giallo aperto ai bambini e bambine nati dal 2015 al 2018 di Poggio, dei paesi limitrofi e del comprensorio sanremese taggiasco. Le iscrizioni al torneo si possono effettuare presso il Bar Olimpia di Poggio, entro il 27 Giugno data in cui si effettueranno i sorteggi delle squadre. Tutti gli iscritti verranno posizionati in fasce per avere le squadre più equilibrate possibili e per assicurare il massimo divertimento ai giovani calciatori. La manifestazione che si effettuerà sul campo a 5 di Poggio ( di fianco alle scuole primare in via Caravelli) avrà inizio il 30 Giugno con la serata finale e le premiazioni di rito il 4 Luglio.

Ad allietare le serate vi sarà presente un servizio bar ristorazione con possibilità di degustare carne alla brace, rostelle e delle fresche bevande, è presente in loco un buon numero di parcheggi per auto e scooter. Le serate della US Acli Poggio proseguiranno nelle settimane successive con il Gambaturana Junior e Il torneo principale il Gambaturana 2025 aperto a tutti. Quest'ultimo è il torneo giallo più longevo della provincia il cui inizio è scolpito sul vecchio campo in terra di Poggio ( ora divenuto parcheggio comunale ) dove i migliori giocatori poggiaschi e cerianaschi davano vita a partite emozionanti e combattute... una tradizione ripresa nel 2019 dopo alcuni anni di stop.. e che ogni anno richiama molta gente attorno al campo e sulle rinnovate gradinate giallonere.