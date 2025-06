Sanremo: al via una settimana di 'Martedì Letterari', domani pomeriggio Nerlep Kaur Rana, presenta 'Nasce un bimbo nasce una madre'

Aspettando la cerimonia del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria di sabato prossimo, i Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi propongono tre appuntamenti. Si inizia domani alle 17 con la dott.sa Nerlep Kaur Rana, che presenta il saggio 'Nasce un bimbo nasce una madre' (Christmas Special Edition). Presenterà il saggio 'Nasce un bimbo nasce una madre'. Si tratta di un viaggio scientifico, ma anche empatico ed emozionante nell’esperienza di essere madre accanto alla donna al bambino e al padre. Si crea un 'manuale' per superare la difficile criticità di voler divenire 'madre perfetta' per giungere ad essere la genitrice migliore per il proprio “cucciolo” fornendogli tutte quelle cure che possono essere la migliore base per una vita serena e una crescita armonia.

Aspetti un bambino? Milioni di domande ti assillano e vorresti trovare risposte adeguate? Non sai come affrontare i problemi quotidiani? Dimentichi le cose e non sai nulla di come cambia il cervello di una donna durante la gravidanza? Vorresti conoscere le basi antropologiche per cui i neonati dormono con difficoltà e fartene una ragione? Sai come allattare in maniera efficace? Conosci la storia del ciuccio e come utilizzarlo? Vorresti donare il cordone ombelicale ma non sai dove reperire le informazioni? Ti hanno mai parlato dei principali inquinanti nelle nostre abitazioni? Hai dubbi su cosa sia corretto non mangiare in gravidanza? Tutto questo e molto altro viene descritto in maniera semplice e ironica: soprattutto, ogni argomentazione è tratta dalla letteratura scientifica. All’opera è stata tributata la Menzione di Merito della Giuria del XII Premio Internazionale Città di Sarzana 2024, Ed. Saggistica;

Nerlep Kaur Rana ha vinto del Premio Speciale Scrivere Donna del Premio Letterario Amarganta Edizione X 2024 con la seguente motivazione: "Il manuale presenta, in forma colloquiale ma scientifica, la risposta alle domande comuni e alle necessità più urgenti di chi si appresta a divenire madre. Il dialogo con il lettore è empatico, avvolgente e trasferisce l'impressione al fruitore di non essere solo o unico in un momento di grande gioia ma anche di profondi cambiamenti fisici e psichici".

Nerlep Rana: Origini indiane e cresciuta in Italia, lavora come medico anestesista e intensivista da vent’anni. Ha molte passioni tra cui la scrittura, i viaggi, la lettura. Mistica per natura, cinica per necessità ha deciso di scrivere il suo primo libro basandosi su letteratura scientifica e divulgativa per dare le risposte a chi affronta uno dei momenti più intensi e coinvolgenti dell’esistenza.

Mercoledì alle 17 Luca Catalano illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano'. (Becco giallo editrice) . Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace. Venerdì alle 18 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipano Carlo Sburlati e Matteo Moraglia.