Bajardo: il 22 giugno per la 'Festa d'Estate' la 'TaxiTerapia” – 6° Memorial Guido D’Ambrosio'

La Fondazione Ferrara, gestore della Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo, annuncia con grande entusiasmo la sesta edizione di 'TaxiTerapia” – 6° Memorial Guido D’Ambrosio', in programma domenica 22 giugno, in occasione della tradizionale Festa d’Estate. L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con la XRT Scuderia, il Comune di Bajardo e le Residenze del Sollievo di Apricale e Bajardo, prenderà il via alle 15 con l’atteso giro 'terapeutico' a bordo di auto storiche da rally, condotte da piloti esperti che, ogni anno, mettono a disposizione i propri mezzi e il proprio tempo per offrire un’esperienza unica agli ospiti delle strutture.

L’edizione 2025 vedrà, accanto ai residenti delle Residenze del Sollievo, la partecipazione straordinaria di due realtà associative del territorio: l’associazione “L’Amore è” di Bordighera e la Polisportiva Integrabili Sanremo Una presenza significativa, che arricchisce ulteriormente il valore dell’iniziativa, promuovendo inclusione, condivisione e solidarietà. I ragazzi delle associazioni, insieme agli anziani ospiti, vivranno l’emozione di diventare “copiloti per un giorno” in un contesto di festa, motori e grande umanità. Il pomeriggio sarà inoltre animato da laboratori dedicati ai più giovani, attività all’aria aperta e momenti di incontro tra generazioni, famiglie e realtà sociali del territorio.



"TaxiTerapia è molto più di un evento motoristico – afferma la Fondazione Ferrara – È un’occasione di gioia autentica, dove passione per i motori, attenzione alla fragilità e spirito di comunità si fondono in un’esperienza che lascia il segno, ogni anno di più. Un ringraziamento speciale va ai piloti della XRT Scuderia, il cui impegno rappresenta il cuore pulsante di questa iniziativa, divenuta ormai un appuntamento atteso e sentito da tutto il territorio". L’appuntamento è per domenica 22 giugno alle 15 per un pomeriggio di emozioni da vivere insieme, nel segno della memoria, della solidarietà e della passione.