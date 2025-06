Vallebona, comunità riunita per il pellegrinaggio a piedi al monumento giubilare di 'Ciapa da Cruxe' (Foto e video)

Comunità riunita per il pellegrinaggio a piedi al monumento giubilare di 'Ciapa da Cruxe' a Vallebona. Domenica 1° giugno è stato organizzato dalla parrocchia di San Lorenzo Martire in occasione dell'anno giubilare.

In tanti hanno preso parte all'evento religioso presieduto dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Da località 'Ciotu da Peiga' i fedeli sono giunti pregando e cantando, lungo il percorso campestre, al monumento 'Ciapa da Cruxe' dove è stata poi celebrata la santa messa.

La comunità di Vallebona, inoltre, si riunirà oggi pomeriggio, il 9 giugno alle 16.30, in occasione della Festa solenne compatronale di San Benedetto Martire. "La festa ricorre ogni cinque anni in solennità. L'urna fu portata a Vallebona nel 1784. Nel 2020, però, era saltata a causa dell'emergenza Covid" - fa sapere don Salvatore - "Per l'occasione verrà celebrata la santa messa e poi vi sarà la processione. All'evento parteciperanno anche il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, autorità civili, militari, religiose e i fedeli".