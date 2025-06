Santo Stefano al Mare: intervento urgente sulla rete fognaria, interdetto l’accesso alla spiaggia libera 'Case Bianche'

Il Sindaco Marcello Pallini informa la cittadinanza che, a partire dalla mattina di martedì 10 giugno 2025, sarà interdetto l’accesso al tratto di arenile della spiaggia libera in località 'Case Bianche' per consentire lo svolgimento di un intervento urgente e improrogabile di ripristino della rete fognaria comunale.



L’ordinanza di oggi si è resa necessaria a seguito di lavori da parte di Rivieracqua, gestore della rete fognaria, che deve intervenire a seguito di alcune problematiche presenti in una porzione del collettore fognario e alla sottostazione di sollevamento posta nel lungomare Cristoforo Colombo. Il tratto interessato dai lavori, che coinvolge anche la condotta di troppo pieno, sarà soggetto a scavi e movimentazione di mezzi e materiali, comportando un potenziale rischio per la pubblica incolumità.



A tutela della sicurezza pubblica è stato, quindi, disposto il divieto di accesso, transito e sosta nell’area indicata e transennata per tutta la durata dei lavori, che si protrarranno per il tempo strettamente necessario al completamento dell’intervento. Il Sindaco ringrazia i cittadini e i turisti per la comprensione e la collaborazione. L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza dell’ambiente e non era preventivabile, perché determinato da un evento improvviso . I lavori saranno eseguiti nel più breve tempo possibile.