‘Dal sangue versato al sangue donato’: il Sindacato Autonomo di Polizia celebra il 'Memorial Day' con la donazione

Anche quest’anno, il Sindacato Autonomo di Polizia, ha rinnovato il proprio impegno nella celebrazione del Memorial Day, l’iniziativa nazionale nata nel 1993 per ricordare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità.

Per tutta la provincia di Imperia, la Segreteria Provinciale SAP e l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato Liguria, in collaborazione con la FIDAS della provincia di Imperia, ha organizzato una settimana di raccolta straordinaria di sangue, nelle sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, dal giorno 14 giugno (giornata mondiale del donatore di sangue) fino al 21 giugno 2025, dal titolo: ‘Dal sangue versato al sangue donato’.

Il messaggio vuole collegare il tragico ricordo del “sangue versato” dai caduti nell’adempimento del proprio dovere, con il valore del nobile gesto del “sangue donato”. L’evento della durata di una settimana, è teso ad incentivare la donazione di sangue tra gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, dei loro familiari, figli, amici e cittadini tutti, per diventare donatori di sangue periodici.

Un gesto concreto e semplice, di soli 5 minuti, che può contribuire a salvare una vita e, al contempo, a rendere onore e ricordare tutti i caduti in servizio. In questa settimana, chiunque vorrà contribuire con la propria donazione di sangue o di plasma, o far donare volontari anche per la prima volta, potrà semplicemente chiamare il numero di telefono 3519095326.