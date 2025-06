Bancarelle all'ex mercato dei fiori, la Fiera annuale di Pentecoste anima Vallecrosia (Foto)

Vestiti, scarpe, borse, oggetti per la casa, gioielli e prodotti alimentari. Sono solo alcune delle cose esposte alla Fiera annuale di Pentecoste andata in scena ieri a Vallecrosia.

Turisti e residenti, attirati dalle bancarelle, si sono ritrovati nell'isola pedonale allestita sul piazzale dell'ex mercato dei fiori e nel parcheggio affianco per fare shopping tra banchi di merci varie.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono state chiuse al traffico piazza dell'ex mercato dei fiori, via Giovanni XXIII, nel tratto tra C. Aprosio e via San Vincenzo, e via San Vincenzo, nel tratto tra il confine di Camporosso e via Giovanni XXIII. L'area è stata presieduta e controllata dalla polizia locale.