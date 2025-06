Anniversario del nucleo imperiese dei Rangers d'Italia: venerdì scorso la festa al Golf Club degli Ulivi (Foto)

Si è svolta venerdì scorso, al circolo golf degli ulivi di Sanremo, l'apericena in occasione del 18º anniversario della nascita del nucleo di Imperia dei Rangers d'Italia.

Nell’occasione il presidente dei Rangers Lorenzo Prette, dopo aver ringraziato tutti i presenti, soci, rappresentanti delle istituzioni e amici, ha enunciato come è nato il nucleo di Imperia, come è cresciuto nel tempo e quali attività ha intrapreso l’associazione nel corso degli anni siglando numerose convenzioni con tanti comuni liguri, ricordando come tutto è svolto volontariamente dai propri soci che spendono parte del loro tempo libero per la comunità.