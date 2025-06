Un nostro lettore, Lorenzo, chiede che dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Borea e via Giovanni Pascoli a Sanremo venga rifatta la segnaletica stradale che indica l'attraversamento pedonale in via Borea che unisce salita ospedale con strada San Pietro e lo stop di via Pascoli:

“Dico questo prima che succeda qualche disgrazia considerando la zona molto frequentata da automobilisti e pedoni”.