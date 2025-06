Taggia, ok alla variazione di bilancio: oltre 584mila euro di saldo positivo e 13 milioni di investimenti

La Giunta comunale di Taggia ha approvato una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, finalizzata a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente e a sostenere la capacità di investimento dell’Amministrazione. L’atto, approvato nella seduta del 29 maggio, aggiorna i dati del bilancio in relazione all’andamento delle entrate e delle spese e si inserisce nell’ambito della programmazione economico-finanziaria del Comune.

Dalla documentazione emerge che, per l’anno in corso, il bilancio presenta un equilibrio finale positivo, con un saldo di 584.366,45 euro. Il risultato di parte corrente per il 2025 è stimato a 17.500 euro, mentre per gli anni successivi (2026 e 2027) è previsto un saldo positivo rispettivamente di 17.500 euro e 18.500 euro. L’equilibrio economico-finanziario generale del triennio rispetta i parametri fissati dalla normativa, in particolare dall’articolo 162, comma 6, del Testo Unico degli Enti Locali.

Nel dettaglio, per il 2025, le entrate correnti ammontano a circa 19,6 milioni di euro, mentre le spese correnti si attestano a circa 19,17 milioni di euro. Il Comune ha inoltre previsto il recupero del disavanzo di amministrazione per un importo di 28.642 euro annui, da spalmare sul triennio.

Le entrate in conto capitale, destinate a sostenere investimenti sul territorio, sono pari a oltre 11 milioni di euro per il 2025, con una previsione di spesa in conto capitale che supera i 13,3 milioni di euro. Il bilancio include anche l’utilizzo di fondi pluriennali vincolati per un importo di oltre 1,75 milioni di euro, destinati alla copertura di spese in conto capitale già programmate.

La variazione approvata consente così di mantenere gli equilibri finanziari e di proseguire nell’attuazione degli investimenti previsti, in linea con la programmazione triennale dell’ente.