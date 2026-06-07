Sanremo, cassonetti in Via Duca degli Abruzzi: “Rifiuti speciali abbandonati da giorni, situazione igienica inaccettabile”

"Buonasera, torno a segnalare la situazione dei cassonetti in Via Duca degli Abruzzi a Sanremo, perché il degrado non solo continua, ma è ormai pienamente documentabile.

Allego le foto scattate nella notte tra il 1° e il 2 giugno e quelle del 6 giugno 2026: la stessa area, gli stessi rifiuti speciali abbandonati, gli stessi cassonetti dell’indifferenziato traboccanti. Da giorni i residenti non riescono nemmeno ad avvicinarsi per conferire l’umido o la differenziata in condizioni igienico‑sanitarie accettabili.

Non si tratta di un semplice ritardo nello svuotamento: quei materiali richiedono una bonifica specifica e personale adeguato, non un intervento ordinario. La situazione è ferma da troppo tempo e crea problemi di sicurezza e vivibilità per chi abita qui tutto l’anno.

Vi chiedo di dare visibilità a queste immagini, perché i cittadini di Via Duca degli Abruzzi meritano la stessa attenzione riservata ad altre zone della città.

Simona".