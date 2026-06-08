Fontana di Corso Trento Trieste, arriva la risposta del Comune: ordinato il rubinetto per la riparazione

Si registra un aggiornamento sulla vicenda della fontana pubblica di Corso Trento Trieste, rimasta inutilizzabile nelle ultime settimane e al centro della segnalazione inviata da una cittadina agli enti competenti. Valentina G., che nei giorni scorsi aveva denunciato il mancato funzionamento della fontana e la mancanza di risposte concrete sulla risoluzione del problema, ha comunicato oggi di aver ricevuto un aggiornamento dall'Urp.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha infatti trasmesso il 3 giugno scorso la risposta dell'ufficio beni ambientali, che spiega lo stato dell'intervento in corso. “Abbiamo provveduto ad ordinare il rubinetto perché tale tipologia non è normalmente disponibile sul mercato. Appena reperito provvederemo subito ad effettuare la sostituzione”, si legge nella comunicazione inviata dagli uffici comunali. Una risposta che chiarisce le ragioni del ritardo nel ripristino del servizio e che lascia intendere come il problema sia legato alla reperibilità del componente necessario alla riparazione.

Valentina, pur prendendo atto dell'aggiornamento ricevuto, auspica che l'intervento possa essere completato nel più breve tempo possibile. “Speriamo che in tempi brevi riescano a ripristinare la fontana”, ha scritto nella comunicazione inviata alla nostra redazione. Resta quindi ora da attendere l'arrivo del rubinetto ordinato e il successivo intervento di sostituzione, che consentirà di restituire alla collettività un servizio considerato utile da residenti e passanti.