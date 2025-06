Nerlep Kaur Rana, Luca Catalano e il saggista Mauro Mazza protagonisti dei 'Martedì Letterari' del 10, 11 e 13 giugno

Aspettando la cerimonia del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria di sabato prossimo i 'Martedì Letterari' curati da Marzia Taruffi, propongo tre appuntamenti. Martedì alle 17 la dott.sa Nerlep Kaur Rana, presenta il saggio:” Nasce un bimbo nasce una madre”. Mercoledì alle 17 Luca Catalano illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano'. (Becco giallo editrice) . Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace. Venerdì alle 18 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipano Carlo Sburlati e Matteo Moraglia.

Martedì Nerlep Kaur Rana, presenta il saggio: ”Nasce un bimbo nasce una madre”. Vincitore della Menzione di Merito della Giuria del XII Premio Internazionale Città di Sarzana 2024, Ed. Saggistica; Vincitore del Premio Speciale Scrivere Donna del Premio Letterario Amarganta Edizione X 2024 con la seguente motivazione: "il manuale presenta, in forma colloquiale ma scientifica, la risposta alle domande comuni e alle necessità più urgenti di chi si appresta a divenire madre. Il dialogo con il lettore è empatico, avvolgente e trasferisce l'impressione al fruitore di non essere solo o unico in un momento di grande gioia ma anche di profondi cambiamenti fisici e psichici". Christmas Special Edition: il ricavato di tutte le vendite di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 verrà interamente devoluto all'associazione Almalayika Switzerland, che opera al fine di garantire acqua e cibo ai bambini di Gaza, attraverso persone che operano direttamente in loco.

Mercoledì 11 giugno alle 17 Luca Catalano illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano'. (Becco giallo editrice) . Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace. Lumumba. Eroe africano, di Luca Catalano e Michele De Sanctis (giugno). La biografia a fumetti di Patrice Lumumba, leader dell’indipendenza del Congo, raccontata attraverso lettere, poesie e discorsi pubblici.

Venerdì 13 giugno alle 18 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipa Carlo Sburlati. La tragica storia di Magda Goebbels nei dieci giorni che segnarono la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazionalsocialismo.

Sabato 14 giugno alle 16 si terrà la Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Sezione inediti.