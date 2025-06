A Sofia Zunino, della classe quarta,  la borsa di studio Zonta Club Sanremo Young Women in Leadership Award

Ieri mattina, nel plesso scolastico “Ruffini-Aicardi” di Valle Armea si è svolta la cerimonia di Premiazione con la presenza della presidente Zonta Lorena Grossi, la cerimoniera Cristina Dionisotti e la Referente Young Women Anna Morgano, nonche della vice-preside del “Ruffini-Aicardi “ Francesca Notari e della docente di inglese Daniela Buscemi.

La studentessa, infatti, si è distinta per la produzione di un elaborato in lingua straniera sui temi cari allo Zonta Club come riconoscere le giovani donne per il loro impegno nel volontariato e sostenere l’emancipazione delle donne in tutto il mondo.

Anche da parte della Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco e di tutto il corpo docente dell’Istituto Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale l’apprezzamento per il successo della studentessa e per le proficue iniziative dello Zonta Club di Sanremo che coinvolgono il mondo della scuola