"Partecipare è custodire la democrazia" Dal PD di Sanremo l'appello al voto per i Referendum

"In queste settimane il Partito Democratico ha preso diverse iniziative per sostenere i cinque referendum dell'8 e 9 giugno e invitare ad andare a votare e sono stati molti i cittadini incontrati e davvero interessati alle informazioni che abbiamo fornito loro sui contenuti dei quesiti referendari" afferma Francesca Antonelli, segretaria del circolo "Sanremo Centro" del Partito Democratico. "Sono molto soddisfatta del riscontro che abbiamo avuto dai nostri concittadini, perché i referendum sono l'unico strumento di democrazia diretta che ha la popolazione. Andare a votare i referendum è importantissimo, perché in questo caso non si tratta di delegare un politico a governare al posto nostro, bensì di governare direttamente, scegliendo attraverso la nostra espressione del voto le leggi che vogliamo e quelle che non vogliamo.

“Il mio appello – continua Francesca Antonelli - è dunque quello di andare a votare e in particolar modo di votare cinque sì: i primi quattro per garantire a tutti i lavoratori e in particolare ai più giovani, di avere più diritti, come il diritto al reintegro per i lavoratori licenziati e maggior tutela nelle piccole imprese, il diritto a garantire più sicurezza e meno lavoro precario; il quinto per consentire di ottenere la cittadinanza italiana agli stranieri che sono incensurati e che pagano regolarmente le tasse”.

“Prendo in prestito le parole del vicepresidente dell'assemblea dei vescovi, Monsignor Francesco Savino, che si è espresso in modo molto chiaro sul significato profondo del recarsi alle urne nella lettera dal titolo 'Partecipare è custodire la democrazia' con queste parole: 'è nostro dovere morale, come pastori e come cittadini, esortare ciascuno a non sottrarsi all'appuntamento con la propria coscienza e con la comunità. L'astensione può diventare una forma di impotenza deliberata, un silenzio che svuota la democrazia'".