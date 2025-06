Tango, arti e produzioni territoriali di eccellenza: a Seborga nasce Onorata Milonga Festival

Un festival, tra Italia e Argentina, dedicato al tango, alle arti e alle produzioni territoriali di eccellenza. Dalle esperienze pregresse tra Piemonte e Liguria a Seborga, paese di leggendaria fondazione medievale, già inserito nella cerchia dei Borghi più Belli d'Italia e Bandiera Arancione del TCI, nasce la prima edizione di Onorata Milonga Festival.

Ideata e organizzata da Casa de Tango by Etnotango in collaborazione e con il patrocinio del comune di Seborga la manifestazione si svolgerà in quattro tappe tra giugno e agosto con appuntamenti a Imperia (il 6 giugno), Seborga (il 29 giugno), Apricale (19 luglio) e nuovamente a Seborga (il 10 agosto) e offrirà ai tangueros milongas, esibizioni, tangoteatro, musica, charlas e a tutta la popolazione, mostre, concerti, spettacoli oltre a talks e piccole degustazioni.

L'ideazione e direzione artistica è dell’operatrice culturale Monica Nucera Mantelli, già ideatrice di Etnotango VUF Festival in Piemonte e di 100 Fiori Bianchi per Manuel Belgrano in Liguria. "Il concetto di questo festival è, oseremo dire, sinestesico" - spiega l'ideatrice della manifestazione - “ovvero, asserve a solleticare tutti i cinque sensi più uno. Un modo per risvegliare la nostra consapevolezza corporea, estetica, mentale ed animica. Tutte le percezioni sensoriali attraversate dalle nostre proposte esperienziali sul tema tango e dintorni (visita ad opere d' arte, cinematografia, musica, ballo, teatrodanza, spettacoli, charlas, etc) vertono a un accrescimento creativo, artistico e culturale in chi vi partecipa. L’inserimento delle degustazioni, completa la fruizione percettiva di ogni evento, inserendo chi vi partecipa nell’essenza creativo-produttiva dei luoghi. Questo festival vuole, come dice il suo stesso nome, onorare, la storia di Seborga e i tesori dell’Imperiese".

Il primo appuntamento sarà questa sera a Imperia. "Per chi desidera conoscere gli aspetti più magici e simbolici della sensuale disciplina porteña, si parte con il pout pourrì tematico in programma venerdì 6 giugno alle 21, presso la Galleria del Castello di piazza S. Francesco 3 a Imperia con ingresso libero sino all'esaurimento dei posti nell’ambito degli eventi collaterali annessi all’esposizione di Italo Cammarata in corso di svolgimento" - fa sapere - "L’anteprima di Onorata Milonga Festival è, infatti, dedicata al 'Tango e le sue forme d'arte creativa' e prevede una proiezione di cinema d' autore, con musica e tango dal vivo, oltre a un talk sul riscatto e risposta, attraverso il tango, all'alienazione e solitudine umana, in dialogo tra la direttrice artistica del festival e il pittore torinese Natale Cannelli, ospite del palinsesto. Il pubblico godrà, inoltre, di un cameo musicale con la cantante Ines Aliprandi e di una piccola esibizione dei tangueros Ornella Micol e Antonio Perrone. Seguirà il film corto esoterico-surreale su tango e territorio 'Poema Circular' (33',2014) a regia di Alessandro Avataneo. Tra il cast, l'étoile argentina Carolina Gomez, i maestri Anna Boglione e Alessandro Guerri, i bailarinos di Etnotango Friends, l'arpista Sara Terzano e il percussionista Roberto Mattea. Durante l'appuntamento, verrà anche illustrato il palinsesto di Onorata Milonga Festival".

"Insieme all’anteprima, che si tiene ad Imperia, il Festival Onorata Milonga inizia a pieno regime con tre appuntamenti 'a tutto tango'" - svela - "Si parte il 29 giugno da Seborga dove in piazza Martiri Patrioti ci sarà musica, ballo e spettacolo dalle 20 sino alle 00.30, insieme alle selezione musicale di Tango DJ di lunga esperienza. In apertura di festival, alle 18, invece, per tutti a poche decine di metri dalla piazza, presso lo Spazio Espositivo Museale di Seborga, sito in via Matteotti 13, si inaugurerà la mostra 'Dal Minotauro al Macrocosmo' del pittore Natale Cannelli. Una quindicina di grandi tele di genere figurativo-surreale realizzate con tecniche miste (olii, acrilici, matite, gessi e pennarelli). Trattasi di opere storico-simboliche, mitologiche, mistiche o di denuncia, perfette per un borgo ricco di atmosfere antiche e leggendarie come quelle di Seborga. Il vernissage con l’artista, la curatrice e autorità civili e militari è abbinato a una piccola degustazione di eccellenze territoriali tra cui l’iconico Tartufo di Seborga 'Black Prince' proposto dal tartufaio Villiam Casali e un assaggio alla lavanda edibile proposto da Cesare Bollani dell’Associazione di Promozione della Lavanda della Riviera. Vi sarà anche uno special guest: Giuliano Arnaldi dei Magazzini del MAP (SV). Seguirà una pausa dove ognuno può cenare liberamente nei ristoranti, agriturismi e bar del paese. Si consiglia di prenotare con largo anticipo. Poi, dalle 20 in piazza inizierà la Milonga. Si balla tango nuevo (e non) con TDj Rosario Reddavide, noto per le sue raffinate selezioni di tango contemporaneo anche su brani estratti dalla tradizione. Alle 21 andrà in scena il concerto ballabile con la cantante e pianista Ines Aliprandi e il cantante argentino Andrès Bordoni con brani estratti dall’operita 'Maria di Buenos Aires' e dal repertorio di tango tradizionale, un omaggio a Piazzolla e Ferrer. In tale contesto è inserito un estratto spettacolarizzato dal progetto di teatro-danza 'Un tango tra le ceneri' dove l'antica mitologia greca si mescola alla drammaticità seduttiva dell’operita contemporanea, grazie a una libera fusione tra il personaggio del Minotauro tratto dal racconto di J. L. Borges 'La Stanza di Asterione' e la Maria, la donna perduta protagonista nella 'Maria di Buenos Aires' scritta da H. Ferrer e musicata da A. Piazzolla. Insieme al cast dei bailarinos, performer e teatro danzatori amatoriali Etnotango Friends Angela Morreale, Antonio Perrone, Carlo Tagliabue, Claudia Farias, Concetta Violante, Diego Pavia, Gian Paolo Pitzalis, Lara Cristadoro, Laura Paini, Marina Doria, Monica Mantelli, Marielle Bader, Ornella Micol, Rossana Rossi, Walther Rahbek Mortensen. Si ringrazia inoltre per il sostegno logistico Doris Dazzi, Carlo Pavone, Maura Traverso e Raffaele Prota, El Gringo".

"Nell'ambito di Apricale Tango Estate, organizzato da El Gringo Entertainment con il comune di Apricale, sabato 19 luglio dalle 20 alle 21.15 nella bellissima piazza V. Emanuele, si balla e si degusta in modalità sinestesica con un assaggio di Onorata Milonga Festival" - dichiara Monica Mantelli, direttrice artistica del festival seborghino, che condurrà i tangueros in un'esperienza sinestesica tra ballo e gusto insieme ai bailarinos di Etnotango Friends - "Un'oretta per creare insieme e ballare anche su tanghi nuovi e contemporanei o da ascolto e assaggiare alcune delizie a sorpresa. I tangueros che gradiscono, parteciperanno a una improvvisazione collettiva tra danza e palato. Evento a offerta libera e consapevole. E' gradita la prenotazione via Whatsapp +39 3356616255".

"Domenica 10 agosto, notte di S. Lorenzo e delle stelle cadenti, vi sarà l'evento conclusivo di Onorata Milonga Festival a Seborga con Il tango dei desideri. Appuntamento alle 18 presso il SEM, lo Spazio Espositivo Museale di Seborga, in via Matteotti 13 dove si concluderà la mostra 'Dal Minotauro al Macrocosmo' del pittore Natale Cannelli con degustazione al Tartufo Black Prince di Villiam Casali e Lavanda di Riviera proposta dal coordinatore Cesare Bollani, insieme agli special guest: Giancarlo Guerreri, scrittore, e Luca Davico, Città Ideale. Seguirà una pausa dove ognuno può cenare liberamente nei ristoranti, agriturismi e bar del paese. Poi, in piazza M. Patrioti dalle 20 inizierà la milonga. Si ballerà tango tradizionale ma con declinazioni diverse con l’abbinata tra il Tdj Raffaele Prota dalla Liguria e il Tdj Lautango dal Piemonte. Ci saranno le grandiose esibizioni dei maestri ballerini argentini Hernan Gerez y Carina d'Alvia. Alle 21 un altro estratto dal progetto di teatro-danza Un tango tra le ceneri insieme alla voce narrante del grande attore Mario Brusa dell'Accademia Mario Brusa di Torino e al cast dei bailarinos, performer e teatro danzatori amatoriali Etnotango Friends Antonio Perrone, Carlo Tagliabue, Claudia Farias, Concetta Violante, Diego Pavia, Flavio Cascino, Gian Paolo Pitzalis, Laura Paini, Margherita Sorato, Marielle Bader, Monica Mantelli, Ornella Micol, Paola Libanore, Patrizia Milani. Inoltre, grazie a Doris Dazzi, Tony Antonacci, Ippolito Ostellino".

"Alla mostra nel SEM è abbinato un ciclo di talks, in presenza, su arte e eccellenze del territorio, condotte da Monica Mantelli e Ippolito Ostellino tutte le domeniche alle 18 e trasmesse anche via canale FB La Natura torna ad Arte" - anticipano gli organizzatori - "Il 6 giugno, solo via social, vi sarà 'Verde smeraldo, un cristallo e un pianeta' con A. Cervasio e A. Capellaro; il 29 giugno 'Giù la maschera' con Giuliano Arnaldi; il 6 luglio "Il mare è sempre quello" con Massimo Alfano e Luca Valentini; il 13 luglio 'Dalla punta di matita alla punta dell'iceberg' con Federica Porro; il 20 luglio 'Nell'infinito macrocosmo' con Ippolito Ostellino; il 27 luglio 'Intrecciare le palme, come suonare il bandoneon' con Maura Traverso e Raffaele Prota; il 3 agosto 'Dalla lavanda rivierasca, un fiore del cuore e della tavola, al tartufo seborghino' con Cesare Bollani, Villiam Casali e Lorenzo Sola; il 10 agosto "L'importanza dell'arte nell'evoluzione personale' con Giancarlo Guerreri; il 20 agosto “La simbologia allegorica delle opere di Natale Cannelli' con Monica Mantelli".

Onorata Milonga Festival nasce da un progetto di valorizzazione territoriale di Monica Nucera Mantelli. "La manifestazione è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del comune di Seborga e con il supporto degli sponsor tecnici e volontari che qui si ringraziano per l’impegno profuso. Si ringrazia il inoltre Comune, lo staff tecnico e amministrativo, Piazza Templare di Seborga, i Relatori dei Talk e i soggetti e realtà che hanno collaborato" - concludono gli organizzatori.