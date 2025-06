Sanremo: Giò il mago delle stelle in anteprima nazionale domenica al Teatro del Casinò

Le celebrazioni Cassiane per il quattrocentesimo anniversario dalla nascita dell’astronomo, scienziato Giandomenico Cassini raggiungono il loro giorno d’oro l’8 giugno. Sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, del Comune di Sanremo e Perinaldo, del Liceo Cassini dell’Unesco Sanremo, a Perinaldo domenica mattina dalle 9.30, al castello Maraldi si terrà la cerimonia di emissione del francobollo commemorativo 'G. D. Cassini. P.T'.

Nel pomeriggio, alle 16 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, verrà rappresentata in anteprima nazionale la pièce “Giò il mago delle stelle” interpretata dall’attore Oreste Valente, per la regia della prof.ssa Stefania Sandra. L’ingresso è libero e gratuito sino all’esaurimento di posti disponibili. "Il Comune di Sanremo - ha detto il Sindaco, Alessandro Mager - è lieto di contribuire alla realizzazione delle Giornate Cassiniane e, nello specifico, accoglie con favore questi appuntamenti organizzati proprio in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla nascita del grande astronomo Gian Domenico Cassini. Un plauso al Casinò, al Liceo Cassini e al Comune di Perinaldo con cui domenica 8 giugno la bella collaborazione instauratasi per l’occasione raggiunge l’apice”.

"Siamo onorati - afferma il Cda presieduto da Giuseppe Di Meco - che il Casinò sia al centro degli eventi cassiniani e ospiti la prima della rappresentazione che coinvolge direttamente gli studenti del Liceo Cassini in una nuova lettura nuova di quelli che sono gli ideali del grande astronomo e studioso. Valori che il Comitato nazionale cassiniano sta esaltando e che ci vedono partecipi in questo grande impegno".

“E’ per Perinaldo una giornata di festa che ci unisce a Sanremo, al liceo Cassini e a tutti coloro che si riconoscono nei valori della scienza. Grazie alla sonda Cassini- Huygens che taluni credevano distrutta nell’atmosfera di Saturno, Gioi Domenico Cassini tornerà sulla terra esattamente dopo 400 anni dalla nascita: infatti domenica prossima 8 giugno alle ore 16 potrete vederlo ed ascoltarlo mentre parla delle sue scoperte, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Gio Domenico vi aspetta” Dice il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

La pièce è tratta dal testo di Marzia Taruffi con l’apporto del gruppo di scenografia della prof. Sandra del Liceo Cassini e di Marco Mauro. La storia esalta l’attualità dell’astronomo perinaldese che seppe con la sua forza e la sua passione per lo studio arrivare a dirigere l’Osservatorio scientifico di Parigi e a firmare scoperte che ancora oggi si ricordano nell’analisi del sistema solare. Oreste Valente dà vita a un moderno Giandomenico che spazia da Perinaldo a Bologna all’Europa e che saprà ben esprimere la passione che ha animato il suo lavoro. In scena nella parte di G.D. Cassini sarà Oreste Valente: nato ad Asti risiede a Torino è Laureato in Lettere Classiche (Lingua e Letteratura Greca), diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman.