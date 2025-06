Bordighera: presentata l'estate di musica, intrattenimento ed enogastronomia con 'Un mare di eventi 2025)

La Città di Bordighera presenta la sua estate di musica, intrattenimento, enogastronomia d'eccellenza e ballo: "Un mare di eventi 2025" è il calendario delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune per giugno, luglio, agosto e settembre. A queste si affiancheranno tutte le iniziative del fondamentale mondo associativo, con l’obiettivo di regalare al pubblico una nuova stagione nel segno di divertimento e svago per ogni gusto e per ogni età.

Il 13 giugno prenderà il via la seconda edizione di Inside Monet VR Experience, che proseguirà ogni weekend fino a settembre. Dopo il successo targato 2024, l’itinerario esperienziale sui passi del maestro dell’impressionismo si arricchisce di una nuova scena inedita ed esclusiva per vivere l’emozione di immergersi nel capolavoro “Villa Etelinda”, ispirato dall’incanto provato da Monet dinanzi alla bellezza dell’edificio di via Romana. Sempre a giugno, il gemellaggio con Neckarsulm si rinnoverà con due concerti dell'Orchestra della città tedesca (11 e 13 giugno), mentre a fine mese tornerà l'attesissimo "Un Paese di Sapori" (26 e 27 giugno). Ancora una volta il borgo diventerà teatro di una vera festa del gusto, in cui i meravigliosi prodotti del territorio e l'estro dei ristoratori di Bordighera si uniranno per creare piatti straordinari tra tradizione e innovazione.

Il 1° luglio partirà l'animazione estiva alla Rotonda di Sant'Ampelio: ogni giorno fino al 1° settembre tanti appuntamenti gratuiti, per un totale di oltre 140, con l'intrattenimento, il fitness e il benessere davanti a un panorama unico. Dal 6 luglio al 31 agosto, per otto domeniche i Giardini Lowe si trasformeranno in un suggestivo cinema all'aperto dove lasciarsi catturare dalla magia di pellicole dedicate a tutta la famiglia. L'estate di Bordighera sarà poi nel segno del ballo, del canto e del divertimento con "Balliamoci l'estate" di Gianni Rossi, alla Rotonda di Sant'Ampelio: le serate in calendario saranno quattro a luglio (4, 11, 18, 25 luglio) e quattro ad agosto (1, 15 – Ferragosto, 22, 29 agosto) e coinvolgeranno residenti e ospiti con tantissima energia ed entusiasmo. Il 12 luglio e il 31 luglio sono in programma due concerti della Banda Musicale Borghetto San Nicolò. L'Orchestra Note Libere sarà protagonista all’ex Chiesa Anglicana il 19 e il 24 luglio, mentre il 27 luglio inizierà, con la sua prima serata, la rassegna Touscouleurs. Bordighera si conferma quindi palcoscenico per la musica di grande qualità nei suoi diversi generi e sonorità. Dal 28 al 30 luglio la grande enogastronomia aspetta residenti e ospiti sul lungomare Argentina per "Un Mare di Sapori": la passeggiata diventerà una lunga tavola ideale dove gustare le mille sfumature di gusto proposte dai ristoratori cittadini.

Nei primissimi giorni di agosto (1 e 2 agosto) i Giardini Lowe si trasformeranno nella suggestiva scenografia delle due serate di "E...state in Tenco", l'evento organizzato in collaborazione con Fondazione Club Tenco con concerti che presenteranno il miglior cantautorato italiano. Proseguiranno l'animazione in rotonda (ogni giorno), le serate con "Balliamoci l'estate" (1, 15 – Ferragosto, 22, 29 agosto) e il cinema all'aperto (la domenica), mentre dal 7 al 9 agosto ai Giardini Lowe sarà il momento delle tre serate danzanti e gastronomiche sotto gli ulivi, due con orchestre di liscio e una con Gianni Rossi. Il 10 agosto il centro città sarà animato dalla tradizionale Giornata commerciale del ribasso. A regalare poi note e ritmo davvero suggestivi all'agosto di Bordighera saranno altre due serate con la rassegna Touscouleurs (4 e 12 agosto), il terzo concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò (23 agosto) e il terzo concerto dell'Orchestra Note Libere (11 agosto). Tra il 28 e il 31 agosto il centralissimo corso Italia diventerà un salotto letterario e il cuore del Book Festival, quattro giorni dedicati al libro con incontri con gli autori e stand delle case editrici.

Il 5 e 6 settembre ancora grande enogastronomia con BeerinBò Festival di birra e cucina: accostamenti inediti di gusto e sapore.

“Un’estate pensata per tutte le età e tutti i gusti con circa 180 appuntamenti in location di grande suggestione: la Rotonda di Sant’Ampelio, che sarà ancora più protagonista, i Giardini Lowe al centro della musica, l’ex Chiesa Anglicana con il suo fascino.” Commenta l’Assessore Melina Rodà. “Enogastronomia, tante attività all’aria aperto e cultura arricchiranno la stagione balneare confermando, anche con il calendario delle manifestazioni, le linee guida del Piano di Sviluppo 2021 – 2030, condiviso con gli operatori e il Tavolo del Turismo.” Sotto gli appuntamenti. Tutti i dettagli e i programmi su visitbordighera.it e sulla brochure dedicata.

Tutti i weekend da giugno a settembre

Inside Monet VR Experience

Giugno

11 e 13 giugno: concerto Orchestra Neckarsulm – Ex Chiesa Anglicana / Chiesa di S. Antonio

26 e 27 giugno: Un Paese di Sapori – centro storico

Luglio

Dall’1 luglio all’1 settembre: animazione estiva – lungomare Argentina

4 luglio: Balliamoci l’estate – Rotonda S. Ampelio

6 luglio: cinema all’aperto – Giardini Lowe

11 luglio: Balliamoci l’estate – Rotonda S. Ampelio

12 luglio: concerto Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Giardini Lowe

13 luglio: cinema all’aperto – Giardini Lowe

18 luglio: Balliamoci l’estate – Rotonda S. Ampelio

19 luglio: concerto Orchestra Note Libere – ex Chiesa Anglicana

20 luglio: cinema all’aperto – Giardini Lowe

24 luglio: concerto Orchestra Note Libere – ex Chiesa Anglicana

25 luglio: Balliamoci l’estate – Rotonda S. Ampelio

27 luglio: Touscouleurs, rassegna musicale - ex Chiesa Anglicana

Dal 28 al 30 luglio: Un Mare di Sapori - lungomare Argentina

31 luglio: concerto Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Giardini Lowe

Agosto