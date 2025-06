A Camporosso va in scena "CoMeTe": una storia musicale per tutti

L’Arena Bigauda di Camporosso si animerà la sera di domenica 8 giugno con lo spettacolo musicale CoMeTe – strana storia a tempo di rock, interpretato dagli insegnanti e dagli allievi della scuola MusicArte, voluto e prodotto dall’Associazione Aquilone

Non si tratta, però, di un semplice saggio di fine anno: intanto, perché il termine “semplice” non può mai trovarsi nella stessa frase con “saggio di fine anno” e poi perché gli organizzatori hanno deciso di dare allo spettacolo un taglio diverso, che vede avvicendarsi sul palco oltre agli allievi e i docenti di MusicArte, molte guest stars, tra queste un coro di bambini e un coro gospel, le cui esibizioni sono legate dal filo conduttore di una vicenda che coinvolge una madre severa e una figlia rockettara.

Nel teatrino dell’immaginaria cittadina di Pratoverde, un’inflessibile maestra elementare deve occuparsi delle audizioni per il “Pratoverde Top Talent”. Digiuna di tecnologia, per mettere in funzione l’impianto audio chiede aiuto alla figlia adolescente, con la quale è in perenne contrasto.

Ma qualcosa va storto e a porre fine al battibeccare tra madre e figlia interviene un cortocircuito che provoca un black-out e, quando tutto sembra tornato alla normalità, le due scoprono invece di essere finite una nel corpo dell’altra. Come affronteranno questa nuova situazione?

Una trama tutto sommato semplice che non è solo l’occasione per ascoltare buona musica ma che invita a osservare la vita di tutti i giorni cambiando punto di vista.

L’Associazione Aquilone ringrazia chi ha collaborato alla realizzazione dell’evento: la scuola di musica MusicArte, il Comune di Camporosso, le maestre delle classi terze elementari di Camporosso Capo e Camporosso Mare, Family Band Gospel Choir, Live Service, Nicoletta Bracco e Agata Nerelli per il testo e la regia.

L’appuntamento è per DOMENICA 8 GIUGNO alle ore 21.15 all’Arena Bigauda di Camporosso. Entrata libera