Sanremo, convocato il Tavolo Tecnico con gli ordini professionali

Giovedì 19 giugno, alle 11, nella Sala degli Specchi, è stato convocato il Tavolo Tecnico SUAP con gli ordini professionali. All’incontro sono stati invitati gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, avvocati, il collegio dei geometri, ANCE e il PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche).

Durante la riunione saranno analizzati gli obiettivi del tavolo tecnico e delle attività programmate, il Decreto “Salva Casa”, le proposte per un miglioramento dello strumento urbanistico comunale per il quale i rappresentanti degli ordini potranno presentare le segnalazioni sul PUC vigente raccolte presso i propri associati.

Intanto in Comune si è riunito il Tavolo Tecnico SUAP con le associazioni di categoria. Durante l’incontro, organizzato appositamente all’inizio dell’estate, si è parlato della concessione degli spazi per i dehor esterni agli esercizi.

“Un momento di incontro con le associazioni di categoria per recepire le loro proposte sul tema e per un richiamo al rispetto delle regole – dichiara l’assessore all’arredo urbano e SUAP edilizia privata Massimo Donzella – . Vogliamo mantenere un dialogo continuo con il mondo produttivo, istituzionalizzando questi tavoli come momento di confronto periodico. Per ottenere un risultato comune, in linea anche con il decoro e lo stile estetico di Sanremo, bisogna infatti conciliare le esigenze delle attività produttive con quelle relative alla sicurezza pubblica e alle barriere architettoniche. Un’eventuale inosservanza delle regole può infatti incidere sul passaggio di mezzi di soccorso e creare ostacoli a chi ha problemi di deambulazione”.

La riunione si è svolta in un clima di collaborazione e disponibilità reciproca, con le associazioni di categoria che si sono impegnate a sensibilizzare i propri associati a rispettare le regole.

Nell’occasione si è poi discusso anche della corretta installazione dei condizionatori esterni sugli edifici presenti nel centro storico e nelle zone attigue, per evitare un impatto ambientale negativo e per preservare le caratteristiche architettoniche delle facciate.

Gli uffici tecnici del Comune sono a disposizione dei privati e di tutti gli impiantisti per fornire ogni informazione necessaria per effettuare gli interventi, seguendo le linee guida.

Una riflessione finale ha riguardato i piani d’ambito e il piano del porto in merito alla regolamentazione della circolazione stradale nei mesi estivi.