Sanremo: da lunedì prossimo al club di corso Matuzia scatta l'appuntamento con il 'Tennis Summer Camp 2025'

Anche quest’anno il Tennis Sanremo di corso Matuzia ha organizzato una prova sportiva aperta a tutte le scuole di Sanremo e Ospedaletti con l’obiettivo di selezionare quattro giovani atleti a cui assegnare una borsa di studio per l’anno sportivo 2025/2026.

Il tennis sta vivendo nel nostro paese un momento di grande successo grazie all’avvento di una generazione di giovani tennisti italiani al vertice del tennis mondiale. Erano 65 anni che due tennisti italiani non raggiungevano le semifinali di un torneo dello slam, ci sono riusciti oggi a Parigi, nel torneo del Roland Garros, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, due grandi campioni di casa al Tennis Sanremo, il primo per aver disputato da perfetto sconosciuto i Campionati Italiani under 16 nel 2016 e per aver scelto il circolo di Ospedaletti per girare un documentario sulle sue abitudini ed attitudini, il secondo da sempre assiduo frequentatore del circolo di corso Matuzia per il legame sentimentale con Veronica Confalonieri e l’amicizia con tanti atleti e maestri del circolo.

Purtroppo il tennis è uno sport individuale che impone dei costi che non tutte le famiglie possono affrontare. Da qui è nata l’idea di un concorso su base assolutamente meritocratica per permettere a due bambine e due bambini di partecipare ai prossimi corsi senza sostenere nessuna spesa.

Il concorso è stato possibile grazie all’impegno della Prof.ssa Rosanna Pangaro e del Prof. Marco Banaudi. Impegnati nella selezione, che prevedeva test atletici e tecnici, tutti i maestri del Sanremo Tennis Team, con il Direttore Matteo Civarolo, e, in campo, il grande campione Gianluca Mager. L’Assessore allo sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni ha trasmesso entusiasmo ed energia ed ha premiato personalmente tutti i partecipanti.

Alla fine delle prove è stato presentato il programma del “Tennis Summer Camp 2025” che inizierà lunedì 16 giugno e fino a venerdì 15 agosto ospiterà i giovani dai 6 ai 14 anni dalle 8 alle 17.