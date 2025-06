Sanremo: abbonamenti gratuiti per disabili sui mezzi RT questi sconosciuti, nessuno ne sa nulla e fioccano le proteste

Cosa sta succedendo agli abbonamenti gratuiti per disabili che dovrebbero essere consegnati dalla Riviera Trasporti, nell’ambito di un accordo con il Comune di Sanremo?

E’ quanto si chiedono alcuni disabili che, in questi giorni, stanno cercando di ritirarli negli uffici della Rt, grazie all’encomiabile iniziativa di cui è stata data notizia a inizio 2025 ed entrata in vigore mese scorso, grazie agli sforzi congiunti dell’azienda di trasporto pubblico e di palazzo Bellevue, con tanto di pubblicazione graduatorie e ricezione di conferma per gli aventi diritto. Di fatto, però, l’iniziativa non risulta attiva.

Da circa due settimane, infatti, alcuni disabili stanno cercando di avere notizie circa l'arrivo degli abbonamenti all’autostazione di piazza Colombo, senza ottenere risposte e tantomeno previsioni in merito. “A volte veniamo trattati come scocciatori – ci dicono alcuni di loro – e, in altri otteniamo comprensione, ma comunque nessuna risposta”.

Nelle ultime ore alcuni disabili hanno contattato telefonicamente gli uffici di Imperia ed è stato risposto che si tratta di un'iniziativa nuova e che la responsabilità sarebbe della tipografia che non stampa gli abbonamenti. “Abbiamo spiegato – proseguono - che capiamo bene le difficoltà nell'avviare la faccenda, che non pretendiamo l'abbonamento in mano dall'oggi al domani, ma che vorremmo almeno avere indicazioni circa la disponibilità dei ticket, dato anche che se non lo abbiamo comprato per il mese di giugno, è proprio perchè ci è stato detto che avremmo avuto diritto a questa facilitazione. Di nuovo, nessuna risposta, e la necessità di comprare più biglietti al giorno, pur avendo titolo a viaggiare gratuitamente”.