Le diverse sfaccettature del commercio di Sanremo a pochi giorni dall'estate ne 'L'Intervista' con il presidente di Confcommercio

E' il commercio, nelle sue varie sfaccettature, il filo conduttore della nuova puntata del format web tv “L'Intervista”, visibile direttamente sulla prima pagina di SanremoNews, con la conduzione di Gianni Micaletto.

L'ospite di questo appuntamento è Andrea Di Baldassare, da anni presidente di Confcommercio Sanremo, con il quale si affrontano varie tematiche: dalla concorrenza dell'e-commerce al turn over sempre più consistente delle attività, dalla cosiddetta “guerra dei decibel” nell'area della movida sanremese alle misure per garantire più sicurezza urbana, dalla questione-Festival ai problemi del mercato annonario. Il tutto con la cornice dei dati aggiornati sulle imprese a Sanremo e in provincia di Imperia.