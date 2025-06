Ventimiglia: con Aism e il coro Anc il concerto per la solidarietà che ha unito cuore e voce per una nobile causa (Foto)

Si è svolto domenica scorsa un concerto emozionante e partecipato, promosso AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sez di Imperia in collaborazione con il CORO ANC Ventimigliese della sezione Associazione Nazionale Carabinieri - sez. MOVM Fois - di Ventimiglia con a sostegno della ricerca e dell’assistenza alle persone affette da sclerosi multipla. L’evento - ospitato presso il teatro Parrocchiale San Giuseppe Santa Antonio di Arma di Taggia ha visto la presenza di un pubblico caloroso e numeroso, riunito per un pomeriggio all’insegna della musica e della solidarietà.

Prima del concerto, sono intervenuti i rappresentanti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di imperia tramite il loro portavoce Francesco Bregolin , che ha illustrato agli spettatori che cosa e AISM e di che cosa si occupa, sottolineando che in Italia e l'unica organizzazione che si occupa della Sclerosi multipla, fornendo servizi di assistenza e supporto psicologico, difendendo i diritti delle persone con SM e promuovendo l'inclusione sociale. Organizza campagne di informazioni, collaborando con enti pubblici per migliorare le politiche sanitarie e sociale ed infine l’importanza della ricerca scientifica. alla fine hanno ringraziato tutti i presenti, il Coro Anc Ventimigliese e la protezione civile dell'ANC che hanno assicurato la loro assistenza durante tutto il concerto. Il coro, diretto dal maestro Dario Amoroso, ha proposto un repertorio variegato e coinvolgente, spaziando dai brani della tradizione classica e sacra a quelli più moderni e popolari. Ogni esecuzione è stata accolta con lunghi applausi, a testimonianza della qualità artistica della performance e dell’intensa partecipazione emotiva del pubblico.

Durante il concerto del coro, alcuni coristi si sono esibiti in brani solistici, mettendo in risalto le loro straordinarie doti vocali. In particolare Nadiia Karpova, Veronica Lorenzi, Emilia Spinella, Dario Amorso e Albino Condrò, suscitando grande emozione nel pubblico. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento di un corista Brigadiere CC in quiescenza Orazio Lovasco , che ha recitato una poesia scritta da lui dedicata alla figlia, ricevendo un sentito applauso.

"È stato un momento di grande condivisione - ha dichiarato Rino Aliquò, presidente e fondatore del Coro Anc Ventimigliese e co-organizzatore insieme AISM sez Imperia di questo evento, siamo orgogliosi di aver potuto dare il nostro contributo attraverso la musica - e speriamo che eventi come questo possano continuare a sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone".