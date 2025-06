"Il futuro è adesso", il ventimigliese Davide Longordo rappresenta la Liguria al congresso nazionale di Forza Italia Giovani

Il ventimigliese Davide Longordo rappresenta la provincia di Imperia e la Liguria a Roma. Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, sabato scorso, ha, infatti, partecipato al congresso nazionale 'Il futuro è adesso'.

"E’ un vero onore, per me, essere qui oggi al congresso nazionale di Forza Italia Giovani e avere l’onore di rappresentare la mia terra, la Liguria. Mi onora essere qui insieme a tanti amici ma anche a tanti volti nuovi, pieni di energia, pieni di passione e soprattutto pieni di tante idee" - afferma Davide Longordo durante il suo discorso - "In un’epoca, infatti, in cui tanti giovani come noi si sentono distanti dalla politica, noi invece siamo qui ad affermare una cosa diversa: c’è una generazione che è pronta a prendersi le proprie responsabilità, è pronta a lottare per un’Italia più giusta, più libera e più moderna. Siamo qui perché crediamo in Forza Italia e in ciò che rappresenta per tutti noi. Crediamo in ciò che si deve ancora costruire".

"Siamo l’eredità viva di un grande sogno liberale: un sogno nato dall’idea del presidente Silvio Berlusconi, che ha saputo parlare al cuore di tutti gli italiani, soprattutto, di quelli che si sentivano più esclusi. Oggi quel sogno continua a vivere in noi, nella nostra voglia di cambiare le cose, nella nostra voglia di voler conseguire sempre traguardi più importanti ma non possiamo limitarci a essere custodi di una tradizione così importante: dobbiamo rilanciarla e questo tocca a noi, alla nostra generazione" - sottolinea - "Dobbiamo continuare a parlare con chiarezza agli italiani, a chi cerca lavoro e trova solo precarietà, a chi studia senza sapere se i propri sforzi saranno ricompensati, a chi ha un’idea, un progetto, un talento ma non trova lo spazio per poterla esprimere. A loro dobbiamo dire solo una cosa e continueremo a ripeterla: noi ci siamo, noi ci siamo e vogliamo un’Italia dove il merito venga premiato, dove la libertà economica e quella personale camminino insieme e dove lo Stato non sia un ostacolo ma sia un alleato per tutti noi".

"Forza Italia è un laboratorio di idee, di coraggio, è una palestra di vita" - mette in risalto - "Abbiamo una grande sfida davanti ma anche una grande opportunità, quella di scrivere un capitolo nuovo di questa storia, con la stessa passione, la stessa competenza e la stessa forza che ci ha sempre contraddistinto. Sono sicuro che grazie a Simone riusciremo a farlo nel migliore dei modi. Concludo dicendo che noi non siamo solo il futuro di Forza Italia, ma insieme a tutti voi, siamo il presente di un’Italia che ha realmente bisogno di noi".