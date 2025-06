Molini di Triora stringe un patto di amicizia storico con Montegiardino della Repubblica di San Marino (foto)

Si è svolta Sabato 31 maggio presso il centro culturale ‘Il Mulino racconta’ a Molini di Triora la cerimonia ufficiale per la stipula del Patto di Amicizia tra il Comune di Molini di Triora e il Castello di Montegiardino della Repubblica di San Marino.

“Alla solenne cerimonia – si spiega nel comunicato - hanno preso parte il Vice Sindaco di Molini Danilo Marvaldi in sostituzione del Sindaco avv. Manuela Sasso assente per motivi di salute, il Presidente del Consiglio Comunale di Molini Cav. Gianluca Ozenda, il Sindaco di Baiardo Remo Moraglia presente anche in rappresentanza dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina – Armea nonché numerosi Consiglieri Comunali di Molini un folto gruppo di persone provenienti dalle varie Frazioni del Comune.

Ospite d’onore è stato il Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi accompagnato dall’ex componente la Giunta di Castello Marco Biagini.

Nel Corso della cerimonia il Presidente del Consiglio di Molini Gianluca Ozenda ha spiegato il significato del Patto di Amicizia e i punti di affinità tra i territorio, in particolare: la storica appartenenza delle due realtà a due Repubbliche storiche che per secoli hanno rappresentato un baluardo di democrazia nel territorio, le affinità religiose infatti i due paesi hanno per santo patrono san Lorenzo Martire.

Altri punti di comunanza: il territorio di Molini di Triora si estende per circa 60 km² come il territorio della Repubblica di San Marino che si estende per 61 km², nonché il numero delle frazioni di Molini che è di nove borghi come i Castelli della Repubblica di San Marino che sono anche nove.

Elemento visivo di unione, notato da tutti durante la cerimonia, la fascia del Presidente del Consiglio Comunale di Molini, che essendo nei colori civici ( mentre ovviamente quella da Sindaco è il tricolore Italiano ) è bianca e azzurra come quella del Capitano di Castello, il quale invece veste gli stessi colori, ma quale segno distintivo della nazione Sanmarinese.

Dopo la firma del Patto di Amicizia si è aperta la mostra fotografica sul territorio della repubblica dal titolo ‘Titano la Repubblica sul Monte’ di cui autore e curatore è il prefessor Marco Biagini, a coronamento della giornata un ricco rinfresco offerto dalla Proloco di Molini e dai vari esercizi commerciali del paese.

Sono già allo studio nuove iniziative di incontro e confronto”.