Cipressa, il 6 giugno serata di osservazione del cielo primaverile dalla Torre Gallinaro

Venerdì 06 Giugno 2025 è in programma una serata di osservazione del cielo primaverile dalla Torre Gallinaro di Cipressa a partire dalle ore 21.30.



La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione “Il Cuore di Martina” che si occupa di ideare, promuovere e realizzare azioni e iniziative di solidarietà sociale, tutte ugualmente finalizzate a tutelare i diritti dei bambini in difficoltà, in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.



Per la partecipazione alla serata è chiesto un contributo minimo di 5€ che andranno a finanziare il sostegno economico a famiglie in difficoltà della provincia e acquisto buoni spesa prepagati



La serata si svolgerà presso la Torre Gallinaro a Cipressa gentilmente concessa dall’amministrazione comunale, una cornice unica in un luogo sempre affascinante.



Per l’occasione sarà allestito un servizio Bar curato dall’Associazione “I Compagni di Bacco”.



Sarà anche l'occasione di partecipare alla sesta edizione di ON THE MOON AGAIN, iniziativa che si propone di far osservare la Luna in un movimento globale e universale, che trascenda ogni confine.

Questa sesta edizione è dedicata a Camille Flammarion, in occasione del centenario della sua morte. Camille Flammarion è il padre dell’astronomia popolare in Francia e nel mondo.

https://www.onthemoonagain.org/



Chi volesse segnalare la partecipazione può inviare un messaggio a astrofiliceriana@gmail.com

https://astrofiliceriana.altervista.org/06-giugno-2025-serata-di-osservazione/

Qui il link per trovarci facilmente https://maps.app.goo.gl/Rf1sz25mV98u5ku19